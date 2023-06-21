Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» определены в Псковской области

13:34, 21 июня 2023, ПАИ

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В этом году заявки на участие подали 17 семей из 15 муниципалитетов Псковской области. Наибольшее число заявок в этом году поступило в номинациях «Сельская семья» и «Многодетная семья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Победители определены на заседании оргкомитета после анализа документов, поступивших на конкурс.

Семья Новиковых из Великолукского района признана лучшей в номинации «Сельская семья». В номинации «Многодетная семья» победила семья Ивановых из Плюсского района. Семья Петровых из Невельского района стала первой в номинации «Семья — хранитель традиций». А «Золотой семьей» на региональном этапе конкурса объявлена семья Вишневых из Пыталовского района.

Информация о победителях регионального конкурса направлена в Москву для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2023». Определение победителей Всероссийского конкурса запланировано на третий квартал текущего года.

Напомним, с 2016 года Псковская область принимает участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», проводимом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году семья Лапиных из Печорского района стала победителем в номинации «Молодая семья», а в 2021 году семья Евсеевых — в номинации «Сельская семья».