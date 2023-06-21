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Общество

Премьера фильма о борьбе врачей с COVID-19 состоится в Пскове 22 июня

22 июня в России состоится премьера художественного фильма «Дыхание», истории о врачах, сражавшихся с пандемией COVID-19. В Пскове фильм покажут в кинотеатре Silver Cinema. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Картина снята при поддержке Минкультуры России командой, работавшей над проектами «Вызов» и «Чебурашка». Сценарий фильма написал врач Андрей Гончаров, который сам работал в «красной зоне».  

Фильм «Дыхание» - не первая картина о подвиге медиков. Ещё в прошлом году телеканал «Первый Псковский» выпустил документальный фильм «Zа жизнь» — рассказ о работе псковских врачей, которые спасали жизни гражданских и военных в Бериславском районе Херсонской области. Число его просмотров в соцсетях - более 15 тысяч.
 

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