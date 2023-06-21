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Общество

«Лесные гости»: фотографиями медвежьих следов делятся жители Усвятского района

Фотографиями медвежьих следов делятся жители Усвятского района, передаёт газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: Татьяна Жидкова / газета «Новая жизнь»

«Мимо дома, мимо дома моего! Мишки ходят по утрам!» – прокомментировала свой снимок Татьяна Жидкова из деревни Яськи. Медведь прошёл мимо её усадьбы в 12 ночи, топал прямо по дороге вдоль забора.

Также следы медведя сфотографировала и жительница Усвят Антонина Котова.

Фото: Антонина Котова / газета «Новая жизнь»

«Вчера следы мишки вели из деревни Пожары в деревню Кляжи и дальше в деревню Альшуты. Шёл ровно по дороге с маленькими отклонениями в сторону», – отметила она.

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