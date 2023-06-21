«Лесные гости»: фотографиями медвежьих следов делятся жители Усвятского района

14:25, 21 июня 2023, ПАИ

Фотографиями медвежьих следов делятся жители Усвятского района, передаёт газета «Новая жизнь».

«Мимо дома, мимо дома моего! Мишки ходят по утрам!» – прокомментировала свой снимок Татьяна Жидкова из деревни Яськи. Медведь прошёл мимо её усадьбы в 12 ночи, топал прямо по дороге вдоль забора.

Также следы медведя сфотографировала и жительница Усвят Антонина Котова.

«Вчера следы мишки вели из деревни Пожары в деревню Кляжи и дальше в деревню Альшуты. Шёл ровно по дороге с маленькими отклонениями в сторону», – отметила она.