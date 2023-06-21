Прошение купца Плюшкина о торговле драгоценными металлами опубликовал Псковский архив

13:15, 21 июня 2023, ПАИ

Прошение купца Плюшкина о торговле драгоценными металлами опубликовал Государственный архив Псковской области в своем телеграм-канале.

«Покорнейше прошу Городскую Управу выдать мне свидетельство на продажу золота и серебра в слитках и разного рода изделий из магазина моего, состоящего в 1 части г. Пскова Петропавловской в соб. доме», - это заявление купца 2-ой гильдии Федора Михайловича Плюшкина. Документ был составлен 28 декабря 1892 года.

В документе можно разглядеть написанный от руки текст – «пузатые» гласные, завитки над «д», вытянутая линия над заглавной «п». Начало документа – аккуратное и стройное с точки зрения строк и букв, но уже через несколько строк появляется торопливость, небрежность, особенно хорошо заметная на «ъ».

Из бумаги можно узнать о требованиях к открытию своего дела и торговле драгоценными металлами.

В фондах Государственного архива Псковской области есть и продолжение этой истории – ответ на обращение. Датирован он 29 декабря. «Выдать просителю – г. Плюшкину свидетельство на торговлю золотыми и серебряными вещами в 1893 году из магазина его в собственном доме», - говорится в документе.