Пять медалей завоевали псковские дзюдоисты на международном турнире в Казахстане
Псковские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые медали на рейтинговом международном турнире «Большой шлем» в Казахстане. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
В заключительный день соревнований золотые медали завоевали Тамерлан Башаев и Матвей Каниковский.
Бронзовую медаль получил чемпион России по дзюдо Валерий Ендовицкий.
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