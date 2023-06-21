Пять медалей завоевали псковские дзюдоисты на международном турнире в Казахстане

14:42, 21 июня 2023, ПАИ

Псковские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые медали на рейтинговом международном турнире «Большой шлем» в Казахстане. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

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В заключительный день соревнований золотые медали завоевали Тамерлан Башаев и Матвей Каниковский.

Бронзовую медаль получил чемпион России по дзюдо Валерий Ендовицкий.