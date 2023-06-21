Чудо-сезон на Чудском озере

16:26, 21 июня 2023, ПАИ

Такого дружного выезда для открытия водно-моторного сезона у нас ещё не было. У нас – это у команды псковских рыболовов-любителей. Бывало, когда всего впятером выезжали, было однажды, что одиннадцать человек присутствовало на подобном мероприятии. Но сегодняшний день побил все рекорды – нас собралось… шестнадцать человек! И это ещё не все, пятеро по разным причинам не доехали. Хорошая у нас компания. Дружная. И открытие удалось. Никто не подкачал – ни рыбаки, ни рыба.

Чашка, ложка и кружка обязательны…

15-16.06.23. Раскопельский залив Чудского озера. Готовились заранее. Разговоры начались ещё в конце мая. Ближе к выезду вопросов друг к другу становилось всё больше – кто с кем поедет, что с собой брать, что будем есть, что пить. Но и ответы всё более конкретными становились – шашлык и уха будут, чашка, ложка, кружка – обязательные предметы экипировки каждого, а в остальном – индивидуальный подход и собственные решения. Распределили - кто котелки с треногами возьмёт, кто мангалы, Сергей Николаевич вызвался дрова привезти.

Так или иначе, но все внесли посильный вклад в подготовку к этому мероприятию. Особо хочу отметить Елену с Мурадом - супруги первый раз с нами, и чтобы не ударить в грязь лицом, не афишируя, решили приготовить вкусный сюрприз для всего коллектива. И им это удалось. Сюрприз оказался из категории для тех, кому 18+. От всего нашего коллектива, в котором уже все в «весовой категории» 55+, огромное спасибо нашим друзьям из деревни Ершово.

И ещё одно условие пребывания на берегу оказалось обязательным. За предупреждение отдельная благодарность нашему хорошему знакомому, рыболову из Гатчины Ленинградской области. Он уже второй день как расположился на берегу залива на нашей поляне и накануне написал мне в WhatsApp: «Захвати для меня баллон Рифтамида усиленного чёрного цвета».

Что это такое, к своему стыду, я не знал, а потому заглянул в интернет. Так это средство от комаров и клещей! И кровососущих тварей, оказывается, там, у воды, сейчас очень много. Нашёл в рыболовном магазине именно такое средство, купил Андрею, себе и ещё троим рыболовам. И всех предупредил об ожидающей неприятности, вдруг у кого-то ну прямо курортное настроение. И очень своевременное оказалось предупреждение, пригодилось, особенно вечером у костра.

Мужчина и женщина – тонкости в приготовлении ухи

Съехались, с трудом уместились на поляне. Накачали лодки, поставили палатки и… Приносим извинения рыболовной инспекции - до официального разрешения пользоваться лодочными моторами оставалось 5 часов, но дотерпеть мы не смогли. На вечерний лов рыбы было отведено 2 часа. Договорились в 21 час с любыми результатами всем быть на берегу. Но природа преподнесла нам очень приятный сюрприз.

Уже через сорок минут звонок от Дмитрия: «Что делать? Я уже поймал 3 судака, один из них под четыре килограмма весом, и одну щучку. Может, пора на берег?» К этому времени и у нас с напарником в пакете были пара клыкастых и два окуня. И в других наших лодках я замечал, что тоже улов имеется. И согласился с предложением товарища. Дальше ловить рыбу не имело смысла, для ухи её достаточно, а до завтра в такую жаркую погоду улов можно и не сохранить. И всех своих, кого видел неподалёку от себя, пригласил на берег.

На берегу дружно распределили силы – кто рыбу чистит, кто картошку, кто костёр разводит, кто угли разжигает. Работа нашлась для всех, и справились с ней блестяще. Правда, не обошлось без маленькой кулинарной нестыковки. Мы всегда в уху кладём и луковицу, и картофель целиком. Во-первых, так на костре, как утверждают все российские рыболовы, вкуснее, а во-вторых, после приготовления ухи луковицу рекомендуется вынуть и выбросить.

Луковица – это своеобразный природный адсорбент и впитывает в себя все прогорклости и неприятные рыбные запахи, очищает воду. Но в этот раз у костра с нами впервые были женские руки, и за их проворством никто не уследил. И картофель, и лук, предназначенные для ухи, оказались быстро, красиво и безвозвратно порезаны на мелкие кусочки. Варили уху, получился рыбный суп. Но маленькая кулинарная оплошность общую картину не испортила. И уха, и шашлык были очень вкусные. Костёр, баян, песни – засиделись за полночь.

Судака много, а щука от нас спряталась

Договорились – подъём в 03:20. Но я проспал, будильника не слышал, разбудил товарищ в 04:00. «Михалыч, вставай! Все уже уплыли». Ну, все не все, а половины лодок на берегу уже не было. Выпили чаю и отправились сразу на вчерашнее клёвое место. И удивительно! Что куда подевалось? Три часа прошло, прежде чем в нашей лодке оказался первый утренний судак. Клюнул он на мой спиннинг, но через пару минут и товарищ такого же клыкастого выудил. И опять тишина.

Пересекаясь и перезваниваясь с товарищами, узнали, что очень хорошо у них судак клевал с 03:00 до 04:00, и экземпляры солидные попадались. Ну вот, приехали за судаком, а его клёв мы со Стасом проспали. Не сильно расстроились, но всё же. До этого мы рыбачили на воблеры «Страйк Про» 110-го размера. Вчера очень хорошо на них клевало, а сегодня… Решил я поменять приманку и поставил голубенький «Джесси» 85 мм. И не поверил делам своим – за пять минут выудил три судака подряд. Станислав воскликнул: «Так и у меня такой же воблер имеется».

Поменял - и уже через пару минут он втащил в лодку хорошего закилограммого хищника. Тут же и у меня крепкая поклёвка - кто-то тяжёлый повис на шнуре моего спиннинга. Тащил и понимал, что такой рыбы сегодня у нас ещё не было. Тащил-тащил, но не дотащил. Под самой лодкой рыбина так придавила, так загнула удилище, что я его даже в воду почти целиком опустил. И… сход. Жаль, хорошая была рыбина. А дальше опять перерыв в клёве.

Так и клевал судак всё утро – две-три поклёвки и часовой перерыв, два-три хищника поймаем - и длинная пауза. Примерно половину улова мы отпустили, уж очень часто «штрафнички» цеплялись. Так мы называем судака размером менее 40 сантиметров и запрещённого правилами рыболовства к вылову. Но если судак с перерывами, но всё же клевал, то щука вновь, как и в прошлом году, куда-то от нас попряталась. На всю нашу компанию в итоге было поймано всего две зачётные зубастые разбойницы. По судаку вечерний рекорд Дмитрия никто не побил, но полутора и двухкилограммовые клыкастые хищники были у многих.

В итоге все остались очень довольными - и отдыхом, и рыбалкой. На уловы было грех обижаться – без судаков домой никто не уехал.

Обращаюсь и надеюсь…

Но не всё прошло гладко. Во время сбора перед отъездом домой мой постоянный напарник вынул из лодки коврик-вкладыш, вымыл его и отложил в сторонку, чтобы тот высох. И так там его и забыли. Вечером я спохватился, понял, где его искать и позвонил на поляну, там ещё оставался Андрей из Гатчины. Он опросил и соседей, и тех, кто уже после нас на том самом месте, где лежал коврик, стал лагерем. Но никто и ничего якобы не видел.

А может, тот, кто подобрал коврик-вкладыш, взял его для того, чтобы вернуть, но вопроса не слышал, был в это время на воде. А поэтому обращаюсь ко всем, кто был 16-17 июня на песчаной поляне Раскопельского залива (рыболовов десятка два было, не меньше), если кто что знает о коврике, прошу сообщить и вернуть за вознаграждение. Коврик качественный и очень практичный. Как меня найти, пожалуй, знают многие псковские рыболовы.

Ровно год назад на этой же поляне кто-то забыл вёсла. Мы тогда уезжали последними, и я их захватил с собой. Думал, что забыл их кто-то из нашей компании. Но нет, у всех моих товарищей вёсла оказались на месте. Тогда о своей находке я сообщил на псковском рыболовном форуме (ПРФ-60). И хозяин тут же нашёлся, вёсла вернулись в свою лодку. Надеюсь, и коврик-вкладыш проделает такой же путь.