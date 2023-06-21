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Общество

Совфед одобрил закон о повышении страховых выплат пассажирам такси

Совфед на заседании сегодня одобрил закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза — до двух миллионов рублей, размер страховых выплат пассажирам такси, пишет «Прайм».

Эта мера позволит повысить безопасность пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу.

Документ предполагает распространение с 1 сентября 2024 года на легковые такси систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). Это позволит увеличить максимальную выплату в счёт возмещения вреда жизни пассажира такси до 2,025 миллиона рублей, его здоровью — до 2 миллионов рублей. Предусматривается, что выплаты по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира будут в размере не менее чем 23 тысячи рублей на одного пассажира.

Договор ОСГОП будет заключаться с перевозчиком в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. При этом юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели или физическое лицо, уже имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и представить информацию о нем в уполномоченный орган субъекта РФ.

Сейчас пострадавший пассажир такси может рассчитывать на максимальную выплату в 500 тысяч рублей в счёт возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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