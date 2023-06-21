В ПсковГУ прошёл мастер-класс по инъекционной косметологии для врачей из Индии

14:50, 21 июня 2023, ПАИ

Мастер-класс по инъекционным методам для омоложения и гармонизации лица прошёл на базе Института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Участниками практического занятия стали врачи-специалисты из Индии. Ведущими экспертами выступили гости из Санкт-Петербурга - главный врач клиники эстетической косметологии Александра Куланова и врач косметолог-дерматолог Алексей Святогор.

Участникам мастер-класса продемонстрировали проведение векторного лифтинга, контурную пластику губ филлером на основе гиалуроновой кислоты, а также имплантацию нитей для коррекции инволюционных изменений лица. Отдельное внимание было уделено аспектам здорового образа жизни, правильному питанию и двигательной активности.

«Знания анатомии и оценки функционального состояния покровных тканей крайне важны, - отметила декан медфака Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Марина Галактионова. - Они дают возможность взаимодействия в практической деятельности врачам различных специальностей: педиатров, терапевтов, дерматологов, аллергологов, хирургов, лор-врачей, косметологов и многих других».

«Много нового мы сегодня смогли узнать и увидеть, - поделился Алам Мохаммад Насим. - Было любопытно понаблюдать за различными техниками проведения процедур, которые используются в эстетической косметологии как в России, так и по всему миру».

Свою заинтересованность в программе обучения высказали и другие врачи - Аруна Сринивасана и Йошита Дайарамани: «Занятия, на которых нам удалось побывать, показали профессиональный подход к пациентам и высокий уровень выполнения процедур на приглашенных моделях.

Отметим, что мастер-класс прошёл в рамках программы повышения квалификации «Топографическая анатомия лица и шеи как основа эстетической косметологии», которая позволяет мультидисциплинарно подойти к обсуждению вопросов профилактики старения кожи, своевременной диагностике и лечению заболеваний, устранению косметологических дефектов.