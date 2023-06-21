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Общество

Возрождение клуба «Юный пограничник» обсудили в Псковской гордуме

Вопрос о возрождении в Пскове военно-патриотического клуба «Юный пограничник» обсудили в городской Думе, сообщили ПАИ в пресс-службе законодательного органа.

Фото ПГД
В рабочей встрече участвовали председатель ПГД Александр Гончаренко, руководитель военно-патриотического Центра «Патриот» Анатолий Мультах, представители Псковской региональной организации «Союз ветеранов пограничных войск» Сергей Калитюк и Александр Бессонов.

«Цель нашей встречи – определить общие задачи, выработать дальнейшие действия в организации процесса. Нам необходимо совместно прививать детям ценности патриотизма. Кроме того, очень важно найти хорошего педагога с правильным подходом в формировании гражданской позиции и воспитании школьников», - отметил председатель Александр Гончаренко.

Руководитель Центра «Патриот» Анатолий Мультах подчеркнул, что в клубе смогут заниматься ребята разного возраста – от 10 до 18 лет. Проводить занятия планируется во внеурочное время.

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