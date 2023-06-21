Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Великолукском районе

15:15, 21 июня 2023, ПАИ

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Великолукском районе 20 июня, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Напомним, что в Великолукском районе у деревни Криплянка на трассе «Балтия» произошло ДТП с участием внедорожника и рейсового автобуса.

По словам очевидцев, водитель автобуса при выполнении обгона не учёл дорожные условия и совершил столкновение с джипом. В результате ДТП оба транспортных средства вылетели в кювет.

В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончался в реанимационном отделении Великолукской межрайонной больницы. Пассажир автомобиля – 60-летняя женщина получила ушиб грудной клетки.

Водитель автобуса получил ушибы ног. Пассажиру автобуса – 33-летнему жителю Крыма диагностировали вывих плеча, и ещё один пассажир автобуса – 60-летний житель Херсонской области получил ушибы позвоночника и таза.