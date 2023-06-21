О запрете на разведение костров в Изборско-Мальской долине напомнили псковичам

15:05, 21 июня 2023, ПАИ

В Изборско-Мальской долине запрещено разводить костры, напомнили в Изборском музее-заповеднике.

С 14 июня в связи с установившейся жаркой погодой на территории Псковской области действует особый противопожарный режим. На этот период установлен перечень дополнительных требований пожарной безопасности. Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор на территории леса. Нельзя проводить пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических товариществ, предприятий, железных и автомобильных дорог, полос отвода линий электропередачи, в лесах. Кроме того, запрещено пребывание в лесах и въезд в них на транспортных средствах.

Неконтролируемый пал травы или разжигание костров в жару может стать причиной лесного или торфяного пожара, который наносит огромный вред флоре и фауне. В огне гибнут свежие травы, кустарники, а также молодые деревца. Огонь угрожает и произрастающим на заповедных территориях редким растениям, занесенным в Красную книгу или заслуживающим особой охраны. Плодородие почвы снижается, а полезная микрофлора, помогающая растениям бороться с болезнями, исчезает.

В случае обнаружения пожара или признаков горения необходимо позвонить единую службу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 112).