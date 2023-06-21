Областной спорткомитет переехал в бывшее здание консульств Латвии и Эстонии

15:52, 21 июня 2023, ПАИ

Комитет по спорту Псковской области переехал в бывшее здание консульства Латвии и генконсульства Эстонии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Областной комитет с 20 июня находится по новому адресу: Псков, улица Народная, 25.

Номера телефонов остались прежними. Обратиться в спорткомитет можно по номерам: 29-95-37 (100), 29-95-37(104).

Напомним, что канцелярия генконсульства Эстонии в Пскове завершила работу год назад. Ранее посол Латвии в РФ заявил о прекращении работы генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге и консульства в Пскове.

Помещения бывшего консульства Латвии в Пскове показали изнутри в программе «Тема недели» на «Первом Псковском».