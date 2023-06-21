Видео прогулки лося по болотам опубликовал Полистовский заповедник

16:38, 21 июня 2023, ПАИ

Видеозаписью прогулки лося по болотам Псковской области поделились сотрудники научного отдела в группе «Полистовский заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

«Предлагаем полюбоваться на степенную прогулку сохатого по полистовским болотам!» - говорится в сообщении.

Специалисты Полистовского заповедника ежегодно учитывают на охраняемой территории от 51 до 160 особей этих животных. Чаще всего (около 87 % случаев) следы лосей встречаются в охранной зоне заповедника. Это связано с тем, что там расположены многочисленные осинники и зарастающие сельхозугодья.

Сам заповедник на 80 % состоит из водно-болотного массива, а такая среда для обитания лосей не характерна. Государственные инспекторы заповедника поддерживают шесть солонцов [тип почв, характеризующихся большим количеством натрия. — Прим. ред.] в Полистовье, это делается для улучшения минерального питания лосей.



На территории всей Псковской области, по результатам зимнего маршрутного учета в 2023 году, обитает 24,38 тысячи особей лосей.