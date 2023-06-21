Tele2 определила, с какой целью российские путешественники посещали Псков

16:48, 21 июня 2023, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. В топе целей посещения Псковской области – классический туризм, деловые поездки и визиты к родственникам. Интернет-трафик на территории Псковского кремля вырос на 18%.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Для изучения культурных достопримечательностей, музеев и исторически значимых мест в Псковскую область приезжают 53% посетителей. 21% приезжает в деловые поездки, 15% – к родственникам. Реже поездки связаны с религиозными, лечебными или учебными целями. Чаще всего в регион прибывают на поезде (57%) и остаются в среднем на 3,1 суток. 40% гостей приезжают на машине и проводят в области 2,3 суток. Самолет выбирают около 3% туристов, но они остаются на более продолжительное время – 4,3 суток. Любители Псковской области приезжали чаще всего из Санкт-Петербурга, Москвы и Тверской области. Помимо этого, большую часть туристического потока составили жители Новгородской, Смоленской и Мурманской областей.

Интернет-трафик на территории туристических достопримечательностей вырос весной 2023 года в сравнении с прошлогодним периодом. В частности, туристы активно посещали Псковский кремль, где потребление мобильного интернета выросло на 18%. Объем скаченных и отправленных данных на территории Талабского острова увеличился на 50%, в парке Усадьбы Ореховно – на 18%.

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