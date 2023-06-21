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Урок мужества для псковских школьников прошёл в Поганкиных палатах

Урок мужества, посвящённый Дню памяти и скорби 22 июня, прошёл в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

О событиях начала Великой Отечественной войны обучающимся вечерней общеобразовательной школы № 1 рассказали старшие научные сотрудники исторического отдела Псковского музея-заповедника Владимир Богов и Юрий Конов.

«22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории России. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим о наших великих предках, которые ценой жизни выполняли святой долг, защищая своё Отечество», – подчеркнул Владимир Богов.

В ходе занятия ребятам рассказали о геополитической обстановке, которая царила в мире к моменту начала войны, о действиях фашистской Германии и Советского Союза, о причинах и предпосылках надвигавшейся войны и героизме, с которым советский народ встретил врага. «От того, как молодое поколение будет относиться к теме Великой Отечественной войны и всему, что связано с этой страницей нашей истории, напрямую зависит сохранение памяти о тех героях, которые вот уже более 80 лет назад начинали путь к Победе. И наша задача – показать, как с первых часов мы начали бороться с фашизмом и к чему смогли прийти», – отметил Юрий Конов.

После лекции школьникам представилась возможность лично прикоснуться к вещам, которые сопровождали солдат на фронте. Сотрудники музея рассказали ребятам об истории вещмешка солдата участника Великой Отечественной войны, его содержимом и нелегком фронтовом быте бойцов.

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