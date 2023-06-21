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Общество

Псковичам объяснили, когда с дохода при продаже имущества не нужно платить НДФЛ

Когда с дохода при продаже имущества не нужно платить НДФЛ, объяснили в УФНС России по Псковской области.

«Если объект недвижимости находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом – пяти лет, то доходы от его продажи освобождаются от налогообложения», – отметили в налоговой.

При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено:

– физическим лицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника;

– в результате приватизации;

– плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

– в собственности у гражданина (включая совместную собственность супругов) на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не находится иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом (супругой) в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.

Для иного имущества (гараж, автомобиль и так далее) минимальный срок владения составляет три года.

«При этом для освобождения от уплаты НДФЛ минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, приобретенным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта по договору», – заключили в налоговой.

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