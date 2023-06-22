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Общество

Трёх котят спасли сотрудники «Экопрома» в Псковском районе

Трёх новорождённых котят спасли сотрудники филиала ООО «Экопром» из мусорного контейнера в деревне Тямша Псковского района. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка Псков»

Периодически сотрудникам регионального оператора приходится сталкиваться с фактами бесчеловечности и жестокости. Сотрудники компании Андрей Андреев, Виктор Васильев, Сергей Филиппов не смогли остаться равнодушными.

«Подойдя к мусорному контейнеру, расположенному на площадке у дома № 8 по улице Октябрьской в Тямше, мы услышали, что в контейнере кто-то мяукает. Мы стали вытаскивать мусор из контейнера и на самом дне увидели трёх новорождённых котят, даже глазки ещё были не открыты», – рассказали они.

Сотрудники филиала уложили котят в коробку, а позже пристроили к жительнице деревни. «Благодаря нашим сотрудникам маленькие существа, оказавшиеся в мусорном контейнере, придавленные отходами, получили новый шанс на счастливую и безопасную жизнь!» – отметили в «Экопроме».

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