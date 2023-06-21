Участок улицы Кузнецкой в Пскове закроют 22 июня

20:06, 21 июня 2023, ПАИ

Движение транспорта на участке улицы Кузнецкой в районе здания № 17 на Октябрьском проспекте при движении от улицы Спортивной в сторону Октябрьского проспекта закроют с 9:00 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничение введут в связи с проведением профилактических работ по ликвидации повреждения кабельной линии светофора, расположенного на пересечении улицы Кузнецкой и Октябрьского проспекта.

Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.