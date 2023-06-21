Реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье продолжается в Печорском районе

17:59, 21 июня 2023, ПАИ

Реконструкция автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье продолжается в Печорском районе. Работы ведутся параллельно на I и II пусковых комплексах, на участке с 16-го по 28-й км, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

На первом пусковом комплексе в рамках реализации госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы» уложено 6,5 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по укреплению прибровочной части и откосов, начаты работы по устройству посадочных площадок остановок.

На втором пусковом комплексе, протяженностью 5,288 км, реконструкция дороги ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Выполнено переустройство линий электропередачи, подрядчик выполняет устройство земляного полотна, дренирующего слоя, а также приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Для обеспечения безопасности движения на отдельных участках будут установлены барьерные ограждения и направляющие устройства.

Общая стоимость контрактов – около 500 млн рублей. Срок окончания работ – сентябрь 2023 года.