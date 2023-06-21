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Реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье продолжается в Печорском районе

Реконструкция автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье продолжается в Печорском районе. Работы ведутся параллельно на I и II пусковых комплексах, на участке с 16-го по 28-й км, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

На первом пусковом комплексе в рамках реализации госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы» уложено 6,5 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по укреплению прибровочной части и откосов, начаты работы по устройству посадочных площадок остановок.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

На втором пусковом комплексе, протяженностью 5,288 км, реконструкция дороги ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Выполнено переустройство линий электропередачи, подрядчик выполняет устройство земляного полотна, дренирующего слоя, а также приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. 

Для обеспечения безопасности движения на отдельных участках будут установлены барьерные ограждения и направляющие устройства.

Общая стоимость контрактов – около 500 млн рублей. Срок окончания работ – сентябрь 2023 года.

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Реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье продолжается в Печорском районе

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