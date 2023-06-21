В Пыталовском районе проработают проект благоустройства территории Дома культуры в посёлке Белорусский

19:26, 21 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки прибыл в посёлок Белорусский, расположенный в Пыталовском районе. Там глава региона осмотрел площадь, которую благоустроили в прошлом году в рамках реализации инициативного проекта, передаёт корреспондент ПАИ.

Представители ТОС «Молодёжный» в 2021 году выступили инициатором проекта «Реконструкция дорожного покрытия центральной площади как части автодороги улицы 60-летия СССР посёлка Белорусский Утроинской волости и установка на ней павильона автобусной остановки».

В 2021 году в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов проект был включён в перечень проектов – получателей субсидии из областного бюджета. В 2022 году проект был реализован.

«Для населения это важно, поскольку жители активно пользуются общественным транспортом для поездок в районный центр: ездят на работу, отвозят детей в детский сад, школу и секции», – отметила глава Пыталовского района Вера Кондратьева. Местные жители рассказали, что после реконструкции площадь заметно преобразилась, а дорога стала безопаснее и чище.

О работе ТОС рассказала его председатель Елена Зарихина: «ТОС «Молодёжный» было создано в 2020 году и неоднократно являлось участником областного конкурса проектов ТОС. В 2023 году также представлена заявка с проектом благоустройства территории, прилегающей к центральной площади. По итогам конкурса проект не набрал достаточное количество баллов и не вошёл в число победителей».

Помимо реализации инициативного проекта, силами «Молодежного» в посёлке облагорожено общественное пространство на улице 60-летия СССР: оборудована площадка для пляжного волейбола и установлен детский игровой комплекс. Кроме того, в посёлке обновлены контейнерные площадки для сбора мусора.

«Детскую площадку мы оборудовали ещё и спортивными элементами. Площадка пользуется у нас популярностью, потому что тут очень много деток», – подчеркнула Елена Зарихина.

Также в посёлке подавали документы на ремонт плитки и территории возле местного Дома культуры. «Нужно кровлю менять. Хотим на следующий год заявиться. Внутри у нас ремонт есть, а снаружи – нет», – сказала Вера Кондратьева.

Михаил Ведерников оценил целеустремлённость местных жителей в желании сделать свой посёлок лучше. Глава региона также отметил, что в условиях роста количества ТОС в регионе и их активности необходимо особенно серьёзно подходить к подготовке документации для участия в конкурсе.

Для развития общественных пространств посёлка также будут проработаны вопросы в части дорожного ремонта и благоустройства территории Дома культуры.