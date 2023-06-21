До конца года все многоквартирные дома посёлка Белорусский в Пыталовском районе подключат к газу

19:36, 21 июня 2023, ПАИ

В этом году сетевой природный газ придёт во все многоквартирные дома посёлка Белорусский Пыталовского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в разговоре с местными жителями в рамках рабочей поездки в посёлок, сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На встрече с жильцами также были председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко и глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Контракт на подключение оставшихся девяти домов: № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 18 на улице 60-летия СССР и дом № 4 в переулке Мартовский заключён. Подрядчик обязуется выполнить работы до 15 октября.

Врезка и пуск газа в дома № 9, 10, 12, 14, 16 на улице 60-летия СССР осуществлены 25 апреля.

Жители домов, в которых газ уже подключен, поблагодарили региональные власти за содействие в решении одного из самых важных вопросов.

На реализацию проекта по подключению к газовым сетям всех 14 многоквартирных домов из областного бюджета было выделено в общей сложности более 15 миллионов рублей.