Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До конца года все многоквартирные дома посёлка Белорусский в Пыталовском районе подключат к газу

В этом году сетевой природный газ придёт во все многоквартирные дома посёлка Белорусский Пыталовского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в разговоре с местными жителями в рамках рабочей поездки в посёлок, сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На встрече с жильцами также были председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко и глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Контракт на подключение оставшихся девяти домов: № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 18 на улице 60-летия СССР и дом № 4 в переулке Мартовский заключён. Подрядчик обязуется выполнить работы до 15 октября. 

Врезка и пуск газа в дома № 9, 10, 12, 14, 16 на улице 60-летия СССР осуществлены 25 апреля.

Жители домов, в которых газ уже подключен, поблагодарили региональные власти за содействие в решении одного из самых важных вопросов.

На реализацию проекта по подключению к газовым сетям всех 14 многоквартирных домов из областного бюджета было выделено в общей сложности более 15 миллионов  рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

В новой модульной бане в Пыталово по просьбам жителей заменят печь
21 июня 2023

Регистрация на «Школу молодого патриота» начнется 23 июня

21 июня 2023

До конца года все многоквартирные дома посёлка Белорусский в Пыталовском районе подключат к газу
21 июня 2023

Временную кассу установили в Печорах
21 июня 2023

В Пыталовском районе проработают проект благоустройства территории Дома культуры в посёлке Белорусский
21 июня 2023

Закрытие оздоровительного детского лагеря состоялось в Опочке
21 июня 2023

Несанкционированные свалки проверили в Острове
21 июня 2023

Реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье продолжается в Печорском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...