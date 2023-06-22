Псковский хлебокомбинат инвестирует в молодые кадры

11:11, 22 июня 2023, ПАИ

Псковский хлебокомбинат — одно из старейших предприятий нашего города, которое в этом году отмечает своё 77-летие.

Сегодня АО «Псковский хлебокомбинат» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Псковской области. Имеет в своём составе хлебобулочное, бараночное и кондитерское производство. Коллектив в 700 человек при ежедневной круглосуточной работе производит и продаёт свыше 50 тонн продукции в сутки.

Для производства ароматного качественного хлеба, управления и технического обслуживания автоматизированных технологических линий по производству, нарезке и упаковке продукции предприятие нуждается в квалифицированных кадрах. Ежегодно студенты колледжей города посещают профессиональные экскурсии по предприятию, проходят практическую подготовку, в рамках которой знакомятся с оборудованием, а также изучают особенности технологического процесса. Для знакомства с производством организована подработка для студентов на летний период, а также в учебное время после занятий. С 2021 года предприятие реализует программу целевого обучения для студентов.

По окончании колледжа хлебокомбинат приглашает уже молодых специалистов для трудоустройства. На предприятии разработана программа поддержки молодых специалистов, которая включает в себя не только официальное оформление, стабильную заработную плату, перспективу карьерного роста и дальнейшего профессионального обучения, но также и подъемные выплаты, надбавки за профессиональное мастерство и предоставление жилья в новом общежитии, в настоящее время это является отличной поддержкой для тех, у кого нет собственного жилья и есть необходимость задуматься о найме. На предприятии богатый мир профессий, каждый может найти для себя интересное направление и развиваться в нем.

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