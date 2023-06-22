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Общество

Псковский хлебокомбинат инвестирует в молодые кадры

Псковский хлебокомбинат — одно из старейших предприятий нашего города, которое в этом году отмечает своё 77-летие.

Фото предоставлено АО Псковский хлебокомбинат

Сегодня АО «Псковский хлебокомбинат» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Псковской области. Имеет в своём составе хлебобулочное, бараночное и кондитерское производство. Коллектив в 700 человек при ежедневной круглосуточной работе производит и продаёт свыше 50 тонн продукции в сутки.

Фото предоставлено АО Псковский хлебокомбинат

Для производства ароматного качественного хлеба, управления и технического обслуживания автоматизированных технологических линий по производству, нарезке и упаковке продукции предприятие нуждается в квалифицированных кадрах. Ежегодно студенты колледжей города посещают профессиональные экскурсии по предприятию, проходят практическую подготовку, в рамках которой знакомятся с оборудованием, а также изучают особенности технологического процесса. Для знакомства с производством организована подработка для студентов на летний период, а также в учебное время после занятий. С 2021 года предприятие реализует программу целевого обучения для студентов.

Фото предоставлено АО Псковский хлебокомбинат

По окончании колледжа хлебокомбинат приглашает уже молодых специалистов для трудоустройства. На предприятии разработана программа поддержки молодых специалистов, которая включает в себя не только официальное оформление, стабильную заработную плату, перспективу карьерного роста и дальнейшего профессионального обучения, но также и подъемные выплаты, надбавки за профессиональное мастерство и предоставление жилья в новом общежитии, в настоящее время это является отличной поддержкой для тех, у кого нет собственного жилья и есть необходимость задуматься о найме. На предприятии богатый мир профессий, каждый может найти для себя интересное направление и развиваться в нем.

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