Закрытие оздоровительного детского лагеря состоялось в Опочке

18:44, 21 июня 2023, ПАИ

В Опочке состоялось закрытие летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, организованного на базе детской школы искусств Центра образования Опочецкого района, который распахнул свои двери для юных посетителей в первый июньский день. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

Смена под названием «Планета творчества» предполагала не только оздоровление, но и развитие школьников в интеллектуально-познавательном, художественно-творческом, спортивном направлениях. Каждый из трёх отрядов реализовывал свою программу: «Орлята России», «Мой первый мультфильм» и «Театральный балаганчик».

На отчётном концерте, который состоялся в актовом зале музыкального отделения детской школы искусств, ребята вместе с воспитателями с удовольствием вспомнили самые яркие моменты летнего отдыха и поделились тем, чему научились за время работы лагеря.