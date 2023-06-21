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Общество

В новой модульной бане в Пыталово по просьбам жителей заменят печь

В новой модульной бане в Пыталово по просьбам жителей заменят печь. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Пыталовский район сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Современное модульное сооружение появилось здесь в конце прошлого года по многочисленным просьбам жителей. Средства на строительство в размере около 17 млн рублей были выделены из резервного фонда правительства региона.

С начала года новую общественную баню посетило около 600 человек. Вместе с тем руководитель учреждения отметил, что не всем местным жителям пришлась по душе финская парная, поэтому многие жители Пыталово продолжают ездить мыться в соседние районы.

«Всё хорошо, но чего-то не хватает. Русского пара. Многие ездят в Остров, чтобы попариться вениками», – сообщила одна из местных жительниц.

Михаил Ведерников учёл мнение горожан и поручил заменить печь, чтобы посетители могли по русской традиции париться с вениками. «Это всё-таки пилотный проект. Нужно было опробовать и такую версию парной, чтобы потом на основании отзывов граждан выбрать наилучший вариант», – отметил губернатор.

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В новой модульной бане в Пыталово по просьбам жителей заменят печь

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