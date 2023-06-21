Участники четвёртого заезда форума «Истоки» благоустроят территории Псковской области

19:14, 21 июня 2023, ПАИ

Участники четвёртого заезда молодёжного историко-культурного форума «Истоки» создадут 10 уникальных концепций и решений преобразования городской среды – туристических и арт-объектов – при поддержке Общероссийской молодёжной общественной организации «Российские студенческие отряды», Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России», Общероссийской организации «Городские реновации» и АНО «Больше, чем путешествие». Об этом сообщили в пресс-службе форума.

В программе заезда – познавательные лекции, активная творческая работа, тематические мастер-классы и экскурсии по объектам культурного наследия Псковской области. У участников заезда будет возможность на практике показать свои идеи и способности в создании проекта развития

и благоустройства конкретных территорий.

«Творчество многогранно, оно позволяет каждому найти себя и реализовать свои креативные идеи. Объединение в команды для создания общих проектов стимулирует обмен опытом и знаниями. Стремление попробовать себя в чём-то новом помогает каждому из нас становиться лучшей версией себя, и мы уверены, что такой практически ценный заезд станет толчком к реализации творческих идей каждого участника форума «Истоки», – отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Отметим, что форум пройдёт с 6 по 18 августа в городе Печоры Псковской области.

В рамках грантового конкурса работы, созданные и проработанные за время заезда, будут рекомендованы губернатору Псковской области для дальнейшей поддержки и реализации в регионе. Для этого были созданы следующие номинации:

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде;

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий.

Помимо активной творческой деятельности, участники заезда смогут принять участие в открытых мероприятиях, посвящённых Международному дню молодёжи и Дню Государственного флага Российской Федерации, в Печорах.

С 5 июля по 23 августа пройдёт ещё четыре заезда разных тематических направлений: «Семейные ценности», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.