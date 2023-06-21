Временную кассу установили в Печорах

19:29, 21 июня 2023, ПАИ

21 июня на площадь Победы в Печорах привезли небольшой временный автопавильон, сообщили в газете «Печорская правда».

«В ближайшее время автостанцию в Печорах закроем на капитальный ремонт, а для продажи билетов на рейсы будем использовать временную кассу. Просим печерян и гостей города с пониманием отнестись к неудобствам», – сказал исполняющий обязанности директора государственного предприятия Псковской области «Пскоавтотранс» Алексей Зацепов.

Отметим, что во время капитального ремонта приведут в порядок зал ожидания, внешний вид здания автостанции, так что платные услуги, которые предоставлялись внутри помещения, временно станут недоступны. К капитальному ремонту приступят в течение недели.