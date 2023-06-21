Профсоюзы призывают псковичей принять участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

17:55, 21 июня 2023, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов призывает жителей Псковской области принять участие в акции «Огненные картины войны» в Пскове и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального профобъединения.

В Пскове площадкой для создания огненного полотна станет сквер имени 60-летия Октября на Четырёх углах (сбор участников начнётся в 19:00), а в Великих Луках – Краснофлотская набережная у Вечного огня (сбор участников – в 20:00). Огненные полотна «нарисуют» с помощью нескольких тысяч зажженных свечей активисты «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтёров Победы» и просто неравнодушные горожане.

22 июня в 4:00 во всех муниципалитетах региона стартует акция «Свеча памяти».

«В память о наших согражданах, погибших в Великой Отечественной войне за свободу нашей Родины, сегодня зажгутся тысячи живых огней. Воздать дань памяти павшим героям – долг каждого живущего в нашей стране и за её пределами. Война продолжалась долгих 1 418 дней и унесла жизни миллионов людей. Я призываю всё профсоюзное движение Псковской области принять участие в акциях, приуроченных к Дню памяти и скорби 22 июня», – сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.