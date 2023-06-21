Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профсоюзы призывают псковичей принять участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

Псковский областной совет профсоюзов призывает жителей Псковской области принять участие в акции «Огненные картины войны» в Пскове и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального профобъединения.

В Пскове площадкой для создания огненного полотна станет сквер имени 60-летия Октября на Четырёх углах (сбор участников начнётся в 19:00), а в Великих Луках – Краснофлотская набережная у Вечного огня (сбор участников – в 20:00). Огненные полотна «нарисуют» с помощью нескольких тысяч зажженных свечей активисты «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтёров Победы» и просто неравнодушные горожане.

22 июня в 4:00 во всех муниципалитетах региона стартует акция «Свеча памяти».

«В память о наших согражданах, погибших в Великой Отечественной войне за свободу нашей Родины, сегодня зажгутся тысячи живых огней. Воздать дань памяти павшим героям – долг каждого живущего в нашей стране и за её пределами. Война продолжалась долгих 1 418 дней и унесла жизни миллионов людей. Я призываю всё профсоюзное движение Псковской области принять участие в акциях, приуроченных к Дню памяти и скорби 22 июня», – сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

В Печорах ремонтируют тротуары
21 июня 2023

Благоустройство Детского парка в Палкино продолжается

21 июня 2023

Дополнительный миллион рублей получит Пыталовский район по программе ФКГС
21 июня 2023

Григорий Стороненков: Проблема с сетями горячего водоснабжения в Овсище будет решена к концу года
21 июня 2023

ФАП в деревне Родовое обслуживает 500 местных жителей
21 июня 2023

«Огненную картину войны» создали в Пскове
21 июня 2023

Юнармейцу из Струго-Красненского района вручили медаль
21 июня 2023

В новой модульной бане в Пыталово по просьбам жителей заменят печь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...