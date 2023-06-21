Дополнительный миллион рублей получит Пыталовский район по программе ФКГС

21:30, 21 июня 2023, ПАИ

Актуальные вопросы развития Пыталовского района обсуждались в ходе рабочей поездки губерантора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Глава региона отметил, что благодаря слаженной командной работе властей всех уровней за пять лет в Пыталовский район было привлечено более 1 млрд рублей.

«То, что сделано и как выстроена работа, дорогого стоит», — отметил Михаил Ведерников. Вместе с тем он обратил внимание на моменты, где нужно прилагать больше усилий, — на нацпроекты.

«Время подтянуться есть. Надеюсь, все средства в полном объёме будут реализованы», — сказал он.

Михаил Ведерников отметил положительный опыт работы жителей района на благо муниципалитета и рекомендовал продолжать активно участвовать в реализации проектов ТОС, инициативных проектов и ФКГС.

В этом году Пыталовский район стал самым активным участником всероссийского голосования за объекты благоустройства в регионе. За это муниципалитет дополнительно получит 1 млн рублей, которые можно направить на улучшение городской среды.

В рамках встречи были обсуждены мероприятия по поддержке мобилизованных и военнослужащих в зоне СВО, вопросы благоустройства территорий в населённых пунктах, возрождения объектов культурного наследия, строительства дорог и мостов, а также социальных учреждений.

Речь, в частности, зашла о строительстве новой школы в деревне Линово. Учреждение, рассчитанное на 165 ученических и 40 дошкольных мест, возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Цена контракта — 316 млн рублей, но требуются допсредства для реализации инженерной части проекта.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













По итогам встречи с жителями Михаил Ведерников вместе с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым и руководитем муниципалитета Верой Кондратьевой посетил стройплощадку.

Строители выполняют работы по устройству фундамента и железобетонных перекрытий, осуществляют кладку наружных стен и внутренних перегородок первого этажа. Окончание строительства школы запланировано на 2024 год.