ФАП в деревне Родовое обслуживает 500 местных жителей

21:13, 21 июня 2023, ПАИ

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Родовое в Палкинском районе функционирует в полную мощность, оказывая первичную медико-санитарную помощь 500 местным жителям, из которых около 140 – дети. Здесь же можно приобрести лекарства, передаёт корреспондент ПАИ.

Фельдшер от себя лично и от лица пациентов поблагодарила областные власти за созданный в учреждении комфорт. Кроме того, медик выразила признательность за оказанные меры федеральной и региональной поддержки: при устройстве на работу в ФАП она воспользовалась госпрограммой «Земский доктор».

В ходе знакомства с оснащением фельдшерско-акушерского стало известно, что распространение действия электронных рецептов возможно и в ФАПах.

Добавим, в 2023 году в Палкинском районе появится ещё три фельдшерско-акушерских пункта общей стоимостью 13,2 млн рублей: в деревнях Назимово, Васильево и Красино. Для их оснащения будет приобретено медицинское оборудование на сумму 4,5 млн рублей.

Всего в регионе по нацпроекту создан 21 модульный ФАП. Все они получили лицензии, успешно функционируют и обслуживают более 9 тыс. человек — жителей 270 населённых пунктов.