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Общество

В Печорах ремонтируют тротуары

На улице Рижской в Печорах полным ходом идут работы по замене тротуарной плитки. Убирается старая, выкладывается новая, сообщили в газете «Печорская правда».

Подрядчиком работ является ООО «СтройИнвест». «Мы работаем строго по технологии. Помимо тротуарной плитки, меняем бордюры. Уже выполнены работы на значительной части улицы Рижской. Но это только часть работ по приведению в нормативное состояние центральных улиц Печор», – рассказала директор ООО «СтройИнвест» Наталья Попова.

Отметим, что подрядчик работает быстро, укладывая в среднем 250 квадратных метров плитки в день. Местным жителям, с которыми удалось пообщаться, происходящее нравится. Заметно, что удобнее ходить по ровному и широкому тротуару, чем по проваливающемуся местами пути. А ведь кое-где раньше и вовсе не было пешеходных дорожек.

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