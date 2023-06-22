Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российские ученые разработали аэрозоли для борьбы с раком

Российские ученые разработали способ лечения рака легких с помощью аэрозоля с частицами препарата размером около 100 нанометров. Такие ингаляции адресно воздействуют на пораженную область, что снижает тяжелые побочные эффекты, пишут «Известия».

Разработку осуществили специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук совместно с коллегами из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Сколковского института науки и технологий и ряда других российских научно-исследовательских учреждений. Результаты научной работы опубликованы в международном научном журнале.

В качестве действующего вещества специалисты использовали блеомицин. По словам ученых, при использовании наноаэрозольной формы достаточно в 100 раз меньшей концентрации лекарства в крови по сравнению с внутрибрюшинным введениемН

«Наши исследования показали, что частицы такого размера при вдыхании достигают глубоких отделов легких, а оттуда попадают в кровь. При этом частицы аэрозоля обладают слабым электрическим зарядом, что в два раза повышает скорость их оседания в легких по сравнению с нейтральными частицами», — пояснил соавтор разработки работы Игорь Канев старший научный сотрудник Лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН.

Для экспериментов специалисты из Пущино использовали оборудование собственной разработки. По словам ученых, установка позволяет превратить в наноаэрозоль практически любое вещество.

Эксперты отрасли считают, что для российской промышленности нетрудно освоить серийное изготовление приборов для генерации аэрозольной формы лекарственных средств.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 июня 2023

Фасады жилых домов будут создавать по новым правилам
22 июня 2023

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
21 июня 2023

Два человека пострадали в результате столкновения катера и квадроцикла на реке Великой

21 июня 2023

В Великих Луках ищут волонтёров для восстановления приюта для животных
21 июня 2023

Пьяный водитель учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове

21 июня 2023

Искорёженный автомобиль обнаружен в канаве в Пскове

21 июня 2023

Великолучане приняли участие в акции «Огненная картина войны»
21 июня 2023

В Печорах ремонтируют тротуары

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...