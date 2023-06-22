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Великолукские спасатели победили в водном многоборье среди поисково-спасательных отрядов

Соревнования по водному многоборью среди поисково-спасательных отрядов состоялись в акватории реки Великой в Пскове. В них показали своё мастерство в случае экстремальных ситуаций, возникающих на воде, спасатели поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы Псковской области из Великих Лук, Гдова и Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Соревнования по водному многоборью проходили в три этапа: прохождение дистанции на маломерном судне, спасение на воде и водолазные работы. Участникам соревнований предстояло продемонстрировать свои навыки управления надувной лодкой с подвесным мотором, ориентирования по компасу под водой и оказания помощи условному пострадавшему на воде.

По итогам прохождения всех этапов водного многоборья победителем стала команда поисково-спасательного отряда Великих Лук, на втором месте оказались псковичи, третье место заняли гдовские спасатели.

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