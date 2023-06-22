Три жилых дома сгорело из-за неосторожного обращения с огнём при курении в Великолукском районе
Пожар произошёл в деревне Медведково Великолукского района 21 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Вызов поступил в 17:46. В результате происшествия сгорело три жилых дома, два неэксплуатируемых строения, а также три бани и два сарая.
По предположительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
Пожарные смогли спасти один жилой дом.
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