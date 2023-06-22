Три жилых дома сгорело из-за неосторожного обращения с огнём при курении в Великолукском районе

09:44, 22 июня 2023, ПАИ

Пожар произошёл в деревне Медведково Великолукского района 21 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Вызов поступил в 17:46. В результате происшествия сгорело три жилых дома, два неэксплуатируемых строения, а также три бани и два сарая.

По предположительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Пожарные смогли спасти один жилой дом.