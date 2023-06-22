15% псковичей готовы уволиться вслед за руководителем − опрос
Готовы ли псковичи уволиться вслед за руководителем, рассказали в сервисе SuperJob.
Если непосредственный руководитель решит уволиться, 15 % псковичей предпочтут покинуть компанию вслед за ним: 4 % однозначно готовы к такому шагу («Я за ней пойду в огонь и в воду»), 11 % скорее готовы («Обычно как бывает, всю его команду бывшую попросят на выход»). 42 % скорее останутся в компании («Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель»). 43 % абсолютно категоричны: увольняться вместе с руководителем они не станут («Есть перспектива занять место начальника»).
Чаще остальных готовность покинуть работодателя в случае увольнения непосредственного руководителя в той или иной степени проявляют главные бухгалтеры, медицинские сёстры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы. А среди снабженцев, водителей, экономистов и программистов больше всего тех, кто скорее и однозначно останется («Я работаю на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания»).
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