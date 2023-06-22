Квалификацию учителя духовно-нравственных дисциплин получили десять выпускников ПсковГУ

14:58, 22 июня 2023, ПАИ

Первым десяти участникам профессиональной переподготовки «Преподаватель духовно-нравственных дисциплин» на кафедре теологии ПсковГУ вручили дипломы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Выпускники получили диплом об окончании учебного заведения с квалификацией «учитель» 14 июня. Как сообщили в Псковской епархии, выпускники «готовы начать свою работу по преподаванию духовных ценностей новому поколению, помочь сформировать четкое мировоззрение и развивать свои моральные качества».

«Студенты высказали свои искренние слова благодарности педагогическому составу учебного заведения. Они отметили, что сотрудники факультета проявляют высочайший уровень профессионализма и глубокое знание своего предмета», - отметили в Псковской епархии.

Напомним, в новом учебном году кафедра теологии проводит набор абитуриентов на программу бакалавриата по направлению «История церкви».