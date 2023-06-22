«Много дней, наполненных страхом и унижением»: жительница Пскова вспомнила о годах немецкой оккупации

09:49, 22 июня 2023, ПАИ

«Моя мама, Кузнецова (Богданова) Нина Семеновна, окончила среднюю школу №2 в 1937 году. Тогда не давали медалей, но в ее аттестате с отличием есть очень важная формулировка: «В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) Богданова Нина Семеновна пользуется правом поступления в высшую школу без вступительных экзаменов». Вот она и поступила на математический факультет Псковского педагогического института», - так вспоминает свою мать, студентку ПсковГУ, Наталия Кузнецова в письме, которое сохранилось в архиве ПсковГУ вместе с дипломом, датируемым 1941 годом.

В июне 1941 года Нина Богданова вместе со своими одногруппниками оканчивала последний курс института и сдавала выпускные экзамены, а несколько дней спустя город начали бомбить, началась эвакуация.

«В один из этих дней я зашла в институт, там спешно собирали имущество, документы, готовились к эвакуации. Случайно я увидела свой диплом. Мне разрешили его взять. Так я его и получила», - вспоминала Нина Семеновна.

Родители Нины Богдановой были инвалидами, поэтому эвакуироваться у них не получилось. Они пытались уйти из города пешком, но немцы были слишком близко, поэтому пришлось вернуться.

«Много дней, наполненных горем, страхом и унижением, принесли годы оккупации, - отметила дочь Нины Семеновны. – После неудачной попытки освободить город в 1944 году немцы решили вывезти население. Начались облавы. Мои спрятались в подвале своего дома и, возможно, отсиделись бы, но заплакал чей-то ребенок. Сверху крикнули: «Выходите, а то бросим гранату». Пришлось подняться».

Псковичей сгоняли на территорию меховой фабрики «Пролетарий» (сейчас здесь расположен завод радиодеталей). Когда отбирали молодежь для угона в Германию, родители Нины Богдановой спрятали ее за вещами, а сами сели на них. Вокруг были люди, но никто не выдал семью Нины Семеновны. Так они все вместе оказались на территории Литвы, где работали на «хозяина».

«После прихода Советской Армии псковичи отправились домой, - рассказала Наталия Кузнецова. – Ехали на крышах товарных вагонов. Из трубы паровоза летели искры, и то здесь, то там раздавались крики: «Горим!» В Гомеле неделю жили в какой-то трубе на вокзале, а потом – опять платформы и крыши вагонов. Наконец, поезд остановился на станции «Березка», дальше пошли пешком. Город лежал в развалинах. Нашли домик с полуразвалившейся крышей, постепенно появились соседи».

Уже 5 сентября 1944 года Нина Богданова давала уроки в единственной уцелевшей школе №9. Дочь Нины Семеновны отметила, что многое делалось при помощи учеников и родителей. А после – псковичи получили известие о Победе.

Окончание войны Нина Семеновна вспоминала так: «Была чудесная погода, ярко светило солнце. Вокруг все кричали «Победа!», обнимались, смеялись – одним словом, счастье».

После войны Нина Богданова некоторое время работала в школе №1, а затем – в Вологодской области по месту службы мужа. Ее трудовая деятельность закончилась в 1988 году.

Дочь Нины Семеновны рассказала, что ее мать была замечательным, талантливым педагогом: «На похоронах мамы одна из бывших учениц сказала: «На ее уроках не было страшно».

Нина Богданова умерла в 2008 году в возрасте 89 лет.

Это одна из историй семьей студентов ПсковГУ, а в архивных документах вуза значится, что 93 учащихся Псковского пединститута были партизанскими связными, 41 – партизанскими агитаторами, еще 20 посылались на связь с частями Красной Армии, 67 студентов-бойцов партизанских отрядов выполняли боевые задания, 38 ребят являлись членами подпольных групп и организаций.

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