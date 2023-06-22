Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам стартуют сегодня
Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам стартуют сегодня, 22 июня. Об этом сообщает Центр подготовки велосипедистов Великих Лук в группе соцсети «ВКонтакте».
Соревнования пройдут в Зеленой зоне центра на улице Фурманова, 83. Стиль передвижения участников - классический. Старт раздельный - через 30 секунд.
К участию принимаются спортсмены, которые имеют навыки и спортиную подготовку по лыжным гонкам и имеют допуск врача. Также необходимо обязательно иметь шлем и очки.
Начало соервнований в 16:30.
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