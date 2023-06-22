Фестиваль авиамодельного спорта России пройдёт в Великих Луках 24 июня

11:48, 22 июня 2023, ПАИ

15-й Фестиваль авиамодельного спорта России пройдёт на территории аэропорта в Великих Луках. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие состоится 24 июня в 11:00. Со всей России для участия в полётах своих моделей приедут люди, увлеченные авиамоделизмом.

Как сообщили организаторы мероприятия, среди участников фестиваля будет много именитых профессионалов, спортсменов, неоднократных чемпионов мира и России.

На авиамодельном шоу можно будет увидеть большое количество моделей самолётов различного типа и размеров - от легкого планера до больших моделей реактивных самолетов - и, конечно же, насладиться их полетами.

«Вот уже 15 лет подряд мы проводим этот прекрасный праздник авиамодельного спорта в Великих Луках. Все эти годы фестиваль проводится силами энтузиастов своего дела под руководством руководителя Псковского регионального отделения Федерации авиамодельного спорта России Андрея Кротова», – сообщили организаторы.