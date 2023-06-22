День балалайки отметят завтра в Пскове
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню балалайки, пройдут в Пскове 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
В амфитеатре Детского парка мастерство игры на народных инструментах продемонстрируют заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари», ансамбли балалаечников детских музыкальных школ № 1 и 4 Пскова, ансамбли русских народных инструментов Детской музыкальной школы № 2 Пскова и Детской школы искусств.
Исполнительница народных песен Наталья Иванова выступит с вокальными композициями, а танцоры из хореографического ансамбля «Солнышко» покажут народные танцы.
В рамках праздника пройдёт открытие конкурса национального костюма и дефиле участниц.