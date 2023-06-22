Что происходило в Псковской области в первые дни войны, рассказал историк

10:42, 22 июня 2023, ПАИ

22 июня – День памяти и скорби. Эта дата посвящена памяти погибших и пострадавших во время Великой Отечественной войны, которая началась для Советского Союза 22 июня 1941 года с вероломного нападения фашистской Германии и их союзников. О том, как что происходило в соседней с Псковской областью Прибалтике накануне войны и в ее первые дни, рассказал старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Влад Богов.

Эвакуация мирных жителей практически не происходила, поскольку пути отступления на восток были отрезаны: захвачен Даугавпилс (26 июня) – одна из главных транспортных артерий страны восточного направления. В этом направлении успели эвакуировать 10 пассажирских поездов и 3 спецэшелона. Многие латвийские жители западных районов эвакуировались самостоятельно. Отход частей Красной армии и жителей происходил в северном направлении, через Валку, а далее по территории Эстонии в псковском направлении. В основном отступление обеспечивали автомашины, однако уже через несколько дней немцы перерезали и это направление, захватив под контроль Псковское шоссе.

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