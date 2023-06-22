Пресс-конференция с ректором ПсковГУ проходит в медиацентре ПАИ

15:00, 22 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной проходит в медиацентре ПАИ.

На пресс-конференции обсуждают, как прошли четыре года работы ректора, стал ли Псков родным, что дадут вузу и региону соглашения, подписанные на ПМЭФ, какие новые программы запускает опорный вуз, какие проекты, помогающие развиваться, готовит, как пройдет приемная кампания этого года.



