Умер бывший замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Андреев

12:35, 22 июня 2023, ПАИ

Скончался бывший заместитель начальника управления – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Псковской области полковник полиции в отставке Сергей Андреев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Руководство УМВД России по Псковской области с глубоким прискорбием сообщает, что 21 июня 2023 года после продолжительной болезни на 58-м году жизни скончался бывший заместитель начальника управления – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Псковской области полковник полиции в отставке Андреев Сергей Николаевич и выражает искренние соболезнования его родным и близким. Память о Сергее Николаевиче, умелом организаторе и настоящем профессионале, навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал», - говорится на официальном сайте ведомства.

Сергей Андреев отдал службе на различных должностях в органах внутренних дел региона более 30 лет, в том числе руководил отделом МВД России по городу Великие Луки. За успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся. Удостоен правительственной награды.

Церемония прощания с покойным состоится 23 июня в 14:00 в храме Святого Александра Невского в Пскове по адресу улица Мирная, 1.