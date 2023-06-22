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Как сохранить здоровье при малоподвижном образе жизни, рассказали псковичам

Сидячий образ жизни негативно сказывается на общем состоянии организма, приводя к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и почек. Как отметили в комитете по здравоохранению Псковской области, для сохранения здоровья при малоподвижном образе жизни нужно соблюдать ряд правил.

Самое важное - ежедневно уделять 30 минут физической активности. Кроме того, рекомендуется добавить в свою жизнь 2–3 часа энергичных физических упражнений в неделю;

Также врачи советуют менять положение тела каждые 15–20 минут и не сидеть на одном месте более часа. «Делитесь полезными привычками с близкими и коллегами. Поддерживайте организм в тонусе и будьте здоровы!» - подчеркнули в комитете.

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