Великолучанку осудили за умышленное причинение тяжкого вреда знакомому

11:44, 22 июня 2023, ПАИ

Великолучанку осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Преступление произошло в Великих Луках 18 августа в 2022 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина, находясь в подъезде жилого дома, из-за личных неприязненных отношений ударила своего знакомого в грудь. Тем самым она нанесла мужчине тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.