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Общество

В Псковской области построено около 270 км распределительных сетей для догазификации

20 июня состоялось заседание регионального штаба по газификации Псковской области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора региона Игорь Шатурный, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Псковской области.

Олег Басников выступил с отчетом о ходе реализации догазификации в Псковской области. К настоящему времени в работу принято 15 879 заявок на догазификацию, из них 11 504 выполнены – построены газовые сети до границ земельных участков.

В мае строительно-монтажные работы шли с опережением графика - построено 48 км распределительных сетей. За 2 недели июня завершено строительство 23 км газопроводов. Всего с начала реализации мероприятий по догазификации в Псковской области построено около 270 км новых газопроводов.

«Учитывая климатические особенности нашего региона, сейчас наиболее благоприятный период для строительства. Поэтому мы намерены в ближайшие месяцы выполнить основной объем запланированных работ по догазификации», - отметил Олег Басников.

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