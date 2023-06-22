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Общество

Псковские профсоюзы поддерживают график праздничных дней на 2024 год

Проект постановления Министерства труда и социальной защиты РФ о переносе выходных дней в 2024 году прокомментировал ПАИ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что график выходных дает возможность планирования, при этом в России количество нерабочих праздничных дней не выше, чем в других странах в среднем.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Игорь Иванов.

Игорь Иванов сообщил, что полностью поддерживает председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и, если станет больше оплачиваемых праздничных дней, профсоюзы отказываться от них не будут.

«Я всецело его в этом поддерживаю, – заявил Игорь Иванов. – Люди труда отмечают праздники, отдыхают, занимаются личными делами и выходят на работу с новыми силами, а главное, это хороший метод профилактики профессионального выгорания».

Согласно проекту постановления Минтруда в 2024 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно (новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся 10 дней). Предполагается, что россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта. На майские праздники выходные будут дважды по четыре дня подряд: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

12 июня будет одиночным выходным праздничным днем, а осенью - 3 и 4 ноября. Перед новым, 2025 годом, выходные будут с 29 по 31 декабря 2024 года.

 

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