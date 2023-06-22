Псковские профсоюзы поддерживают график праздничных дней на 2024 год

12:14, 22 июня 2023, ПАИ

Проект постановления Министерства труда и социальной защиты РФ о переносе выходных дней в 2024 году прокомментировал ПАИ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что график выходных дает возможность планирования, при этом в России количество нерабочих праздничных дней не выше, чем в других странах в среднем.

Игорь Иванов сообщил, что полностью поддерживает председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и, если станет больше оплачиваемых праздничных дней, профсоюзы отказываться от них не будут.

«Я всецело его в этом поддерживаю, – заявил Игорь Иванов. – Люди труда отмечают праздники, отдыхают, занимаются личными делами и выходят на работу с новыми силами, а главное, это хороший метод профилактики профессионального выгорания».

Согласно проекту постановления Минтруда в 2024 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно (новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся 10 дней). Предполагается, что россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта. На майские праздники выходные будут дважды по четыре дня подряд: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

12 июня будет одиночным выходным праздничным днем, а осенью - 3 и 4 ноября. Перед новым, 2025 годом, выходные будут с 29 по 31 декабря 2024 года.