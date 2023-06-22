В ГД предложили выдавать разрешения на бойцовых собак после спецкурсов

14:14, 22 июня 2023, ПАИ

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением определить и закрепить перечень пород собак, разведение и приобретение которых станет возможным только после прохождения специального курса обучения, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что нужно определить и закрепить перечень пород, разведение и приобретение которых станет возможным только после прохождения специального курса обучения. Направил соответствующее обращение в МВД России», — заявил Чернышов.

Он подчеркнул, что если собака в неумелых руках превращается в оружие, то право завести ее нужно доказать по аналогии с правом на приобретение пистолета.

