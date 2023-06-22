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Общество

Как организовать офисную работу в жару, объяснил юрист псковичам

По прогнозам синоптиков, лето в этом году будет довольно жарким. О том, что должен предпринять работодатель, если за окном больше +30 °C, и действительно ли компания обязана сократить рабочий день при отсутствии кондиционера, рассказал юрист SuperJob Александр Южалин.

Фото ПАИ

Еще в 2021 году Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей на случай жары. В частности, в документе отмечается: «Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градуса — на 4 часа. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5°C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время».


Однако рекомендации Роспотребнадзора являются именно рекомендациями: это не строгое требование закона, подлежащее немедленному исполнению. Вопрос о работе при высоких температурах на сегодняшний день регламентирован отдельными санитарными правилами. Их соблюдение является обязанностью любого работодателя (часть 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Так, сейчас действует СанПиН 1.2.3685-21, который утвержден Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. Согласно этому документу, температура воздуха является одним из показателей микроклимата. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях (в том числе и максимальная температура воздуха) оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма. Если говорить про офисные работы, то они скорее попадают под категории Ia или Iб (работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, или работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением).

Согласно таблице 5.2 СанПиН 1.2.3685-21, температура воздуха в теплое время года (для рассматриваемых видов работ) не должна превышать 28 °C.

В действующем законодательстве не предусмотрена обязанность работодателя сокращать рабочий день в случае превышения температуры воздуха на рабочем месте. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм).

В связи с этим у работодателя есть несколько вариантов решения вопроса:

1) Сделать так, чтобы температура воздуха на рабочем месте была в пределах допустимых норм (поставить кондиционеры, охлаждающие системы и др.).

2) Изменить режим рабочего времени организации на период жары (например, выполнять работы утром и вечером).

Такие изменения, конечно, должны происходить в рамках закона. Как известно, режим рабочего времени должен быть предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и (в отдельных случаях) трудовым договором. Чтобы поменять режим, который описан в трудовом договоре, с работником придется заключить дополнительное соглашение к договору. То есть изменить режим можно только с согласия работника. Если же режим рабочего времени не установлен трудовым договором, теоретически изменить режим можно путем внесения изменений в ПВТР. Однако в целях минимизации недовольств работников и возможных жалоб желательно заранее договориться об этом с работниками.

3) Если нет возможности довести температуру воздуха до допустимых величин, можно рассмотреть вариант с объявлением простоя. В таком случае простой должен быть введен по вине работодателя с оплатой времени простоя не менее 2/3 средней заработной платы.

4) Можно рассмотреть вариант с временным переводом работников на дистанционную работу.

Также, конечно, можно последовать рекомендациям Роспотребнадзора и сократить рабочее время в случае жары. Однако надо понимать, что в соответствии с законом это решит вопрос лишь в том в случае, если работники только несколько часов в день работают при чрезмерно высокой температуре и сокращение рабочего дня будет приходиться именно на эти часы.

При сокращении рабочего дня наиболее безопасным будет сохранить за работниками прежнюю заработную плату. Выплачивать заработную плату пропорционально отработанному времени можно только при условии согласия работника (статья 93 Трудового кодекса РФ).

 

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