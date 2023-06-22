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Общество

Антинаркотический форум провели псковские полицейские в лагере «Алые паруса»

Форум антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни при участии полицейских прошел в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД по Псковской области

С детьми встретились замначальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова, отряд специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и волонтеры антинаркотического движения.

 «Нужно всегда делать правильный выбор: не стремиться попробовать то, что «модно», а стараться правильно питаться, делать зарядку, вести активный образ жизни и, конечно, сказать решительное «нет» наркотикам!» – отметила Ольга Митрофанова.

В программе форума: 11 разных тематических площадок, объединенных под девизом «Путешествие в страну здоровья». Ребята посмотрели документальный фильм о вреде наркотиков, узнали свои права, обязанности, а также какая ответственность может наступить за правонарушения, обсудили, чем опасны энергетики и почему важно питаться правильно, узнали, чем занимаются волонтеры и как присоединиться к антинаркотическому движению. Теоретическая часть форума завершилась детской пресс-конференцией, в ходе которой ребята могли задать любой вопрос спикеру.

«Подростки все больше интересуются здоровым образом жизни, задают интересные вопросы, анализируют не только определенные ситуации, но и хотят узнать последствия, например, за употребление и распространение запрещенных веществ», – отметила волонтер антинаркотического движения Виктория Далихина.

Кульминацией форума стала уже традиционная «Зарядка со стражем порядка», в этот раз разминка стала музыкальной. Вместе с волонтерами и сотрудниками УКОН, вожатыми и воспитателями дети разучили несколько новых танцев.

В рамках форума сотрудники отряда специального назначения «Гром» показали ребятам оружие и спецсредства, которые используют в своей работе, а также дали померить каски и бронежилеты.

Отметим, организатором форума выступило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Главная цель мероприятия – пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, профилактика употребления запрещенных веществ, организация активного отдыха детей и подростков.

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