Профсоюзы готовы помочь студентам IT-специальностей в организации курсовой практики

13:00, 22 июня 2023, ПАИ

Руководитель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов принял участие в совещании по вопросам цифровизации НКО, организованном Центром устойчивого развития Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Студенты ПсковГУ, обучающиеся по направлению «Информатика и вычислительная техника» готовы помочь НКО в решении цифровых вопросов, в то же время обратились к представителям некоммерческого сектора с просьбой о помощи в организации курсовой практики.

Игорь Иванов предложил студентам обращаться в Псковский облсовпроф, плотно взаимодействовать с Псковской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ, а также со студенческим профсоюзом.

«Профсоюзы могут стать определённым мостиком между вами и работодателями, - обратился Игорь Иванов к студентам. - Многие предприятия и компании нуждаются в специалистах вашей сферы. Проявляйте инициативу и вместе мы решим все поставленные задачи. В дальнейшем, после выпуска из вуза, если вы были в рядах профсоюза студентов, не забывайте о профсоюзной деятельности. Создавайте профсоюзные ячейки на предприятиях, где вы будете трудиться. Профсоюз – это помощник, как работникам, так и работодателям».

Кроме того, участники встречи обсудили актуальные проблемы НКО и формы взаимодействия НКО и студентов, познакомились с потенциальными IT-волонтерами.